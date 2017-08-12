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“وثيقة” .. أسعار البطاقة السعلية في الحديدة تتجاوز أسعار السوق بـ”50%” والتربويين يشكون من الاهانات والمحافظ يقدم مقترح للحكومة

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يمنات – صنعاء – خاص

كشفت مذكرة موجهة من محافظ محافظة الحديدة، حسن الهيج، إلى رئيس حكومة الانقاذ، عن ارتفاع اسعار المواد الغذائية المباعة للموظفين بالبطاقة السلعية إلى 50 في المائة عن الأسعار المتداولة في السوق.

و في المذكرة المؤرخة بتاريخ 10 أغسطس/آب 2017، أشار الهيج إلى تلقي شكاوي بهذا الخصوص من الموظفين و نقابة المهن التربوية، حول ما يعانوه من استغلال فاحش لظروفهم برفع الأسعار عن الأسعار المتداولة في السوق، عوضا عن الازدحام في المحلات التي تبيع بالبطاقة السلعية و ما يتعرض له المعلمون من اهانات نتيجة ذلك.

و طلب المحافظ من رئيس الحكومة اعادة النظر في البطاقة السعلية و تسليم قيمتها نقدا للتربويين عبر البريد بدلا من تسليمها لأصحاب المحلات التجارية، حتى يتمكن التربويين من التصرف بحقوقهم في المجالات التي يحتاجون اليها بدون الاساءة إلى كرامتهم أو تضييق الخناق عليهم.

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