يمنات – صنعاء

قال المركز الوطني للأرصاد الجوي، إن تحليل خرائط الطقس المختلفة و مخرجات النماذج العددية و المعطيات المناخية بينت استمرار حالة عدم الاستقرار في الطقس على سلسلة المرتفعات و أجزاء من السواحل الغربية و الجنوبية الغربية مع احتمال امتدادها شرقا إلى اجزاء من الهضاب الداخلية و المحافظات الصحراوية.

و أكد المركز في نشرة تنبيهية صدرت عصر السبت 12 أغسطس/آب 2017، أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار متفاوتة الشدة مصحوبة بالعواصف الرعدية على المحافظات الغربية مع احتمال امتدادها شرقا إلى أجزاء من محافظات حضرموت و شبوة و أبين و البيضاء و لحج و الضالع و مأرب و الجوف, و قد تشمل الامطار اجزاء من السواحل الغربية و الجنوبية الغربية من البلاد.

و نبه المركز المواطنين و سائقي المركبات في المحافظات الجبلية و الهضاب و الصحاري الداخلية و السواحل الغربية و الجنوبية الغربية بضرورة أخذ الاحتياطات اللازمة من الامطار المصحوبة برياح شديدة و عواصف رعدية و عدم التواجد في ممرات السيول و من التدفق المفاجئ للسيول في الشعاب و الوديان و الانهيارات الصخرية في الطرقات و المنحدرات الجبلية.

حالة الطقس المتوقعة حتى عصر الأحد 13 أغسطس/آب 2017

أرخبيل سقطرى

– أجواء غائمة.

– الرياح السطحية جنوبية غربية، نشطة إلى عاصفة، تتراوح سرعتها بين (24 – 34) عقدة.

المناطق الساحلية

– أجواء صحوة إلى غائمة.

– أجواء معتدلة على السواحل الشرقية.

– الرطوبة النسبية عالية، خصوصا السواحل الجنوبية و الغربية.

– قد تهطل أمطار متفرقة على السواحل الجنوبية الغربية، و أجزاء من السواحل الغربية.

– الرياح السطحية جنوبية غربية على السواحل الجنوبية و الشرقية، معتدلة إلى قوية، تتراوح سرعتها بين (17 – 27) عقدة، مثيرة للرمال، و تبعا لذلك تنخفض نسبيا الرؤية الافقية. شمالية غربية على الساحل الغربي و باب المندب، خفيفة إلى معتدلة، تتراوح سرعتها بين (06 – 16) عقدة.

المرتفعات والهضاب الداخلية

– أجواء غائمة جزئيا إلى غائمة.

– احتمال تشكل سحب ركامية يصحبها هطول أمطار متفرقة متفاوتة الشدة على اجزاء متفرقة من الهضاب الداخلية و أجزاء من المرتفعات الغربية عموما، و قد تمتد إلى سهل تهامة.

– قد تنخفض الرؤية الافقية نتيجة للأتربة العالقة.

المناطق الصحراوية

– أجواء صحوة إلى غائمة جزئيا.

– قد تهطل أمطار متفرقة.

– الرياح جنوبية إلى جنوبية غربية اجمالا، خفيفة إلى معتدلة، تتراوح سرعتها بين (6 – 16) عقدة، تنشط أحيانا مثيرة للرمال و الأتربة.

المصدر: المركز الوطني للأرصاد الجوي

للاشتراك في قناة موقع يمنات على التليجرام انقر هنا