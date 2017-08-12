الرئيسة / أخبار عاجلة / الأرصاد: هطول أمطار رعدية على المرتفعات الغربية واحتمال امتدادها إلى أجزاء من حضرموت وشبوة وأبين والبيضاء ولحج والضالع ومأرب والجوف وتشمل أجزاء من السواحل الغربية والجنوبية الغربية.
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صعدة .. 7 غارات على مديرية الظاهر.
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أحمد بن دغر رئيس حكومة هادي يغادر عدن.
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مأرب .. غارة لطيران التحالف السعودي على مديرية صرواح.
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صعدة .. قصف صاروخي سعودي يستهدف مناطق متفرقة بمديرية شدا.
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صنعاء .. غارة على منطقة الصباحة بمديرية بني مطر.
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غارتان على جبل عطان جنوب العاصمة صنعاء.
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