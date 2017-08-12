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الأرصاد: هطول أمطار رعدية على المرتفعات الغربية واحتمال امتدادها إلى أجزاء من حضرموت وشبوة وأبين والبيضاء ولحج والضالع ومأرب والجوف وتشمل أجزاء من السواحل الغربية والجنوبية الغربية.