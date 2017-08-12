اشتباكات بين عناصر مسلحة من فصائل المقاومة بمدينة تعز

يمنات – خاص

قالت مصادر محلية، ان اشتباكات اندلعت في وقت متأخر من مساء الجمعة 11 أغسطس/آب 2017، في مدينة تعز، جنوب غرب البلاد.

و أشارت المصادر ان الاشتباكات اندلعت على خلفية مقتل سعيد العلواني، القيادي الميداني في فصيل الاصلاح المنضوي في اللواء 22.

و تفيد المصادر أن مسلحين من زملاء العلواني هاجموا ثكنة تابعة لعناصر سلفية و أخرى مرتبطة بالقاعدة في حي الجمهوري بأسلحة متوسطة و خفيفة و قذائف “آر بي جي”.

و أوضحت المصادر ان اشتباكات عنيفة وقعت بين الطرفين واستمرت أكثر من نصف ساعة.

و حسب المصادر ادت الاشتباكات إلى مقتل احد المسلحين المهاجمين، و يدعى حبيب التركي، فيما أصيب “2” من زملائه، و لم يعرف ما إذا كان قد قتل من العناصر المتهمة باغتيال العلواني.

و قتل العلواني عصر الجمعة أثناء مروره في طريق الحي الجمهوري، الذي يعد المعقل الرئيسي لتنظيم القاعدة بمدينة تعز.

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