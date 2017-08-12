رواية الجيش الاماراتي لحادث سقوط مروحية عسكرية بمحافظة شبوة

يمنات – صنعاء

أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الاماراتية مقتل أربعة من جنودها في حادث سقوط مروحية عسكرية في محافظة شبوة، شرق اليمن.

و حسب وكالة “وام” الرسمية الاماراتية، أكد بيان قيادة القوات المسلحة ، ان المروحية تعرضت لخلل فني، ما أدى إلى هبوطها اضطراريا و ارتطامها بالأرض.

و كشف البيان عن أسماء القتلى، وهم: النقيب أحمد خليفة البلوشي، والملازم أول طيار جاسم صالح الزعابي، و الوكيل محمد سعيد الحساني، و الوكيل سمير محمد مراد أبوبكر. مشيرا إلى أن الحادثة وقعت أثناء تأدية المروحية لمهمة اعتيادية في محافظة شبوة باليمن.

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