حكم بحبس الممثلة المصرية راندا البحيري

يمنات – متابعات

قضت محكمة مصرية غيابياً، بحبس الفنانة راندا البحيري ومحاميها شاهين عبدالقادر أحمد، لمدة عام مع إلزامهما بدفع 10 آلاف وواحد جنيه؛ بتهمة تزوير عقد شقة والتعديل فيه وتقديمه كمحرر رسمي للمحكمة.

وقالت المحكمة، في حيثيات حكمها، إن صاحب الدعوى (مالك الشقة) استأنف على حكم محكمة أول ببراءة المتهمين مما أسند إليهما، الطلب الذي قبلته المحكمة، وبمطالعة الأوراق مرة أخرى ثبت فيها الاتهام؛ حيث أثبتت الأدلة المقدمة تزوير عقد الشقة من قِبل المتهمين وتقديمه إلى جهة رسمية وهي محكمة عابدين.

وأضافت المحكمة أنه خلال تداول الدعوى المرفوعة من المتهمة الأولى، حضر المتهم الثاني أمام محكمة عابدين بصفته وكيلا عنها مقدمًا العقد المزور للمحكمة.

واستندت المحكمة إلى أن العقد تعرض لعملية تزوير عن طريق الإضافة والتعديل به، وفي عدة مواضيع وهي بعنوان العقد، وكذلك إضافة تلك العبارات التي تتمثل في: “وقد استلمت كامل ثمن الشقة وهو مليون جنيه مصري فقط لا غير”، و”قمت باستلامه نقدا عند التوقيع على هذا العقد”.

من جانبها، قالت راندا البحيري إنها تعيش أوضاعاً نفسية صعبة، مقدمة اعتذارها لعشاقها على شبكات التواصل الاجتماعي بسبب هذه الظروف.

وأضافت البحيري، من خلال صفحتها الشخصية بموقع “إنستقرام”: “آسفة لكل أصحابي، اللي مش لاقيني جنبهم اليومين دول.. بمر بظروف نفسية وضغوط.. أنا مش قدها، بس هبقى قدها..”.

كما تأسفت لصديقتها الفنانة رنا سماحة وجمهورها لعدم حضور حفلتها بالأوبرا، مشيرة إلى أنها لم تتمكن أيضًا من حضور العديد من المناسبات المهمة مثل حفلات الزفاف والعزاء.