حظك مع الابراج السبت 12 أغسطس/آب2017

يمنات
“يمنات” ينشر توقعات فلكيين لأبراج يوم السبت 12 أغسطس/آب2017.
برج الحمل
مهنياً: تراكم العمل وتأجيله ليسا في مصلحتك، فهناك أولويات واضحة عليك أن تبدأ بها لتصل الى النتائج المرجوّة
عاطفياً: أعتقد أنك تعيش يوماً رومانسيّاً جميلاً يحاول خلاله الحبيب اسعادك بكل الوسائل
صحياً: تتأقلم بسرعة مع النظام الغذائي الجديد وتشعر أنك أصبحت شخصاً آخر
برج الثور
مهنياً: يحمل هذا اليوم أحلاماً جديدة إذ تنتقل إلى مركز مناسب لك ويهديك الحظ، وتضطر من خلاله إلى الغاء الكثير من المواعيد
عاطفياً: تتخلص من سوء تفاهم قد يحدث اليوم ويخف انفعالك إزاء الحبيب وتقرر الاقتراب منه أكثر من أي وقت مضى
صحياً: تشعر بالانزعاج وربما الغضب، كن متأنياً ومن مصلحتك ان تسير بثبات ومن دون ضجيج
برج الجوزاء
مهنياً: تتبدل نظرتك إلى الأمور وتبدأ مسيرة مهنية جديدة، تكثر خلالها اللقاءات والتحالفات الإيجابية
عاطفياً: لا تدع الحبيب يشعر أنه في آخر أولوياتك بل اهتم بمشاعره أكثر واجعله يتدلل عليك بعض الشيء
صحياً: عليك ان تحدد بدقة نوعية طعامك، لأن السمنة المفرطة تضرّك كثيراً وتسبب لك مشكلات
برج السرطان
مهنياً: تبعث إليك السماء بعدة رسائل، ويلجأ إليك الجميع بحثاً عن الحلول، فتلمس إيجابية القدر، وتشعر بأن لا شيء يستطيع أن يعيق انطلاقتك
عاطفياً:لا تتهرّب من المشكلات بل واجهها، وقد تشعر بالرضى عن إنجازاتك مع الشريك هذا اليوم
صحياً: استفد من خبرة الأصدقاء الذين اعتمدوا حمية غذائية ناجحة وطبّقها على نفسها
برج الأسد
مهنياً: يحمل هذا اليوم حدثاً مهماً، وقد تستفيد من حياة مهنية صاخبة لالتقاط فرص معينة تفتح أمامك بعض الأبواب
عاطفياً: تشعر بالراحة اليوم بعد النجاح الذي حققته في العلاقة بالشريك على صعيد الإخلاص
صحياً: الحركة مطلوبة وضرورية وخصوصاً بعد ساعات العمل الطويلة
برج العذراء
مهنياً: القمر في مواجهة برجك فتشعر بالكآبة أو بالعجز، وتضطر إلى الانتظار والترقب قبل تحريك الأمور
عاطفياً: لا تحاول تجنّب المواجهة مع الشريك، لأن نقاط الخلاف بينكما يجب أن تعالج قبل فوات الأوان
صحياً: خفف من النشاطات المرهقة لأعصابك، علماً أنك لست مرغماً على القيام بها
برج الميزان
مهنياً: أحداث متتالية تدفعك إلى إعادة النظر في عدة أمور، وهذا يمنحك مزيداً من التطور والتقدم في العمل
عاطفياً: قد تكون على حقّ، والأسلوب الذي تتبعه مرن جداً، وتوجّه الانتقادات الصائبة ولا تجرح مشاعر الحبيب
صحياً: ليس الوقت مناسباً لإثارة مشكلات قديمة قد تثير انفعالك وعصبيتك
برج العقرب
مهنياً: قد يكون لهذا اليوم وقع جيد عليك، وكل الأمور التي يفتعلها ضدك من هم حولك تلقى الفشل بسبب حس إدراكك له
عاطفياً: تكثر المشاريع وتقوى الاتصالات وتعيش أوقاتاً طيّبة، ويحمل إليك الشريك وعوداً وإشارات في هذا النطاق
صحياً: إنهض باكراً ومارس المشي وبعض التمارين المفيدة للتخلص من آلام الظهر والرقبة
برج القوس
مهنياً: تسمع كلاماً غير مقنع أو لا يتمتّع بمصداقية، إهدأ ولا تأخذ على عاتقك مسألة تصحيح مسار العالم
عاطفياً: تتفهّم ما يطرحه الشريك عليك وتبذل مجهوداً كبيراً لتحقيق ما يطلبه من دون أن تشعره بذلك
صحياً: كل ما يعاكسك في مهنتك يمكن أن يرتد سلباً على وضعك الصحي، فكن حذراً
برج الجدي
مهنياً: يمكّنك هذا اليوم من الاعتماد على مساعدة الزملاء، كما على ودّ يظهره أحد الاصدقاء النافذين
عاطفياً: إذا واجهت فتوراً في الأجواء العاطفية او شكوكاً تجاه الحبيب، باستطاعتك أن تتطرّق إلى الموضوع لتستوضحه
صحياً: لا تخف من التشنّجات الخفيفة، فهي ناتجة من كثرة الضغط والإرهاق في العمل والمنزل
برج الدلو
مهنياً: يسجل هذا اليوم حدثاً كبيراً بالنسبة إليك، ما يحتم الانتباه والحذر من الأمور المحاذير التي كنت تخشاها
عاطفياً: تشعر بالحاجة إلى الحنان والرعاية وتشتاق إلى حضن الحبيب وترغب في الترفيه عن نفسك وممارسة هواية جديدة
صحياً: لا تبذل جهداً مضاعفاً في أعمال لست أنت مسؤولاً عنها، أترك الأمور لأربابها وأرح نفسك
برج الحوت
مهنياً: يطرح هذا اليوم مسألة شراكة وانتماء وارتباط، لذلك أدعوك الى تحديد الأولويات والأهداف تفادياَ لإهمال بعض التفاصيل
عاطفياً: رغم الفتور الذي ساد في الأيام الماضية تعود المياه الى مجاريها الطبيعية أو على الأقلّ تخمد التوتّرات ليحل مكانها الانسجام والهدوء
صحياً: تعيد حساباتك وتراجع مفكرة مشاريعك المهنية فتقرر التخفيف منها وتكريس وقت للرياضة
المصدر: عرب حظ