حظك مع الابراج السبت 12 أغسطس/آب2017

يمنات

“يمنات” ينشر توقعات فلكيين لأبراج يوم السبت 12 أغسطس/آب2017.

برج الحمل

مهنياً: تراكم العمل وتأجيله ليسا في مصلحتك، فهناك أولويات واضحة عليك أن تبدأ بها لتصل الى النتائج المرجوّة

عاطفياً: أعتقد أنك تعيش يوماً رومانسيّاً جميلاً يحاول خلاله الحبيب اسعادك بكل الوسائل

صحياً: تتأقلم بسرعة مع النظام الغذائي الجديد وتشعر أنك أصبحت شخصاً آخر

برج الثور

مهنياً: يحمل هذا اليوم أحلاماً جديدة إذ تنتقل إلى مركز مناسب لك ويهديك الحظ، وتضطر من خلاله إلى الغاء الكثير من المواعيد

عاطفياً: تتخلص من سوء تفاهم قد يحدث اليوم ويخف انفعالك إزاء الحبيب وتقرر الاقتراب منه أكثر من أي وقت مضى

صحياً: تشعر بالانزعاج وربما الغضب، كن متأنياً ومن مصلحتك ان تسير بثبات ومن دون ضجيج

برج الجوزاء

مهنياً: تتبدل نظرتك إلى الأمور وتبدأ مسيرة مهنية جديدة، تكثر خلالها اللقاءات والتحالفات الإيجابية

عاطفياً: لا تدع الحبيب يشعر أنه في آخر أولوياتك بل اهتم بمشاعره أكثر واجعله يتدلل عليك بعض الشيء

صحياً: عليك ان تحدد بدقة نوعية طعامك، لأن السمنة المفرطة تضرّك كثيراً وتسبب لك مشكلات

برج السرطان

مهنياً: تبعث إليك السماء بعدة رسائل، ويلجأ إليك الجميع بحثاً عن الحلول، فتلمس إيجابية القدر، وتشعر بأن لا شيء يستطيع أن يعيق انطلاقتك

عاطفياً:لا تتهرّب من المشكلات بل واجهها، وقد تشعر بالرضى عن إنجازاتك مع الشريك هذا اليوم

صحياً: استفد من خبرة الأصدقاء الذين اعتمدوا حمية غذائية ناجحة وطبّقها على نفسها

برج الأسد

مهنياً: يحمل هذا اليوم حدثاً مهماً، وقد تستفيد من حياة مهنية صاخبة لالتقاط فرص معينة تفتح أمامك بعض الأبواب

عاطفياً: تشعر بالراحة اليوم بعد النجاح الذي حققته في العلاقة بالشريك على صعيد الإخلاص

صحياً: الحركة مطلوبة وضرورية وخصوصاً بعد ساعات العمل الطويلة

برج العذراء

مهنياً: القمر في مواجهة برجك فتشعر بالكآبة أو بالعجز، وتضطر إلى الانتظار والترقب قبل تحريك الأمور

عاطفياً: لا تحاول تجنّب المواجهة مع الشريك، لأن نقاط الخلاف بينكما يجب أن تعالج قبل فوات الأوان

صحياً: خفف من النشاطات المرهقة لأعصابك، علماً أنك لست مرغماً على القيام بها

برج الميزان

مهنياً: أحداث متتالية تدفعك إلى إعادة النظر في عدة أمور، وهذا يمنحك مزيداً من التطور والتقدم في العمل

عاطفياً: قد تكون على حقّ، والأسلوب الذي تتبعه مرن جداً، وتوجّه الانتقادات الصائبة ولا تجرح مشاعر الحبيب

صحياً: ليس الوقت مناسباً لإثارة مشكلات قديمة قد تثير انفعالك وعصبيتك

برج العقرب

مهنياً: قد يكون لهذا اليوم وقع جيد عليك، وكل الأمور التي يفتعلها ضدك من هم حولك تلقى الفشل بسبب حس إدراكك له

عاطفياً: تكثر المشاريع وتقوى الاتصالات وتعيش أوقاتاً طيّبة، ويحمل إليك الشريك وعوداً وإشارات في هذا النطاق

صحياً: إنهض باكراً ومارس المشي وبعض التمارين المفيدة للتخلص من آلام الظهر والرقبة

برج القوس

مهنياً: تسمع كلاماً غير مقنع أو لا يتمتّع بمصداقية، إهدأ ولا تأخذ على عاتقك مسألة تصحيح مسار العالم

عاطفياً: تتفهّم ما يطرحه الشريك عليك وتبذل مجهوداً كبيراً لتحقيق ما يطلبه من دون أن تشعره بذلك

صحياً: كل ما يعاكسك في مهنتك يمكن أن يرتد سلباً على وضعك الصحي، فكن حذراً

برج الجدي

مهنياً: يمكّنك هذا اليوم من الاعتماد على مساعدة الزملاء، كما على ودّ يظهره أحد الاصدقاء النافذين

عاطفياً: إذا واجهت فتوراً في الأجواء العاطفية او شكوكاً تجاه الحبيب، باستطاعتك أن تتطرّق إلى الموضوع لتستوضحه

صحياً: لا تخف من التشنّجات الخفيفة، فهي ناتجة من كثرة الضغط والإرهاق في العمل والمنزل

برج الدلو

مهنياً: يسجل هذا اليوم حدثاً كبيراً بالنسبة إليك، ما يحتم الانتباه والحذر من الأمور المحاذير التي كنت تخشاها

عاطفياً: تشعر بالحاجة إلى الحنان والرعاية وتشتاق إلى حضن الحبيب وترغب في الترفيه عن نفسك وممارسة هواية جديدة

صحياً: لا تبذل جهداً مضاعفاً في أعمال لست أنت مسؤولاً عنها، أترك الأمور لأربابها وأرح نفسك

برج الحوت

مهنياً: يطرح هذا اليوم مسألة شراكة وانتماء وارتباط، لذلك أدعوك الى تحديد الأولويات والأهداف تفادياَ لإهمال بعض التفاصيل

عاطفياً: رغم الفتور الذي ساد في الأيام الماضية تعود المياه الى مجاريها الطبيعية أو على الأقلّ تخمد التوتّرات ليحل مكانها الانسجام والهدوء

صحياً: تعيد حساباتك وتراجع مفكرة مشاريعك المهنية فتقرر التخفيف منها وتكريس وقت للرياضة

المصدر: عرب حظ