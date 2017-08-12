يكفي أن أموت محتجا على هذا العالم الظالم واستغلاله البشع للحروب

يمنات

أحمد سيف حاشد

تلقيت هذه الرسالة على الخاص من الاستاذ القدير ازال الجاوي

وأعقبتها بردي..

رسالة خاصة للمناضل حاشد

الرفيق المناضل العزيز احمد سيف حاشد ,,, المحترم

تحية ثورية وحفظكم الله ,,,,, وبعد

لقد علم القاصي والداني في الوطن وخارجه بصدقكم وصلابتكم واخلاصكم لقضايا شعبكم ووطنكم ولا يستطيع احد ان يشكك في نوايكم ايضاً الا ان ذلك لا يعني بالضرورة ان الوسائل والاساليب النضالية التي تتبعونها صحيحة، بل وربما لاتخدم الاهداف والمقاصد التي ترغبون الوصول لها وتحقيقها لشعبنا المظلوم ومنها عزمكم الاضراب عن الطعام في يوم الـ 15 من اغسطس حتى “الموت” من اجل صرف الراتب لموظفين الدولة منذ انقطاعه وحتى اليوم.

الرفيق المناضل نسلم لكم بأن الاضراب عن الطعام يعتبر من اشكال النضال الراقية المعمول به في الدول والمجتمعات المتقدمة التي تحترم الحياة وحقوق الناس ونشك بنجاعته في المجتمعات والدول التي لا تحترم حياة الانسان وتمارس عليه القتل والتنكيل بشكل يومي وبالعشرات واحياناً بالمئات وتحرمه من ابسط حقوقه كحقه في استلام اجر عمله، وان هذا الاسلوب من النضال وان كان لابد منه فيجب ان يكون اخر الكي وليس فاتحة العمل، ويجب ان يتخذ بشكل جماعي حتى وان كان المضرب عن الطعام شخص واحد حتى تبقى القضية التي تم من اجلها في الرعاية واستمرار الضغط الى ان تحقق اهدافها ولذا نقترح عليكم الاتي:

1- الاعتكاف في مجلس النواب دون اضراب عن الطعام لمدة اسبوع او نحو ذلك.

2- دعوة موظفي الدولة من مختلف القطاعات للحذو حذوكم في الاعتكاف في مرافق عملهم وخاصة الايرادية والسيادية بل حتى في المدارس والجامعات فالشباب اسرع استجابة.

3- بعد فترة معقولة ان تم الاستجابة من قبل نسبة معقولة من الموظفين في الاعتكاف بعد اسبوع او اي فترة زمنية معقولة يتم تقيم العمل.

4- اذا تجاوب قطاع لا بأس به والحكومة لم تستجيب وكان تقيمكم للناس انهم سيستجيبون للتصعيد بعدها يمكن ان تعلن اضراب عن الطعام داخل المجلس لفترة ثلاثة ايام او نحو ذلك وتتوعد بالتصعيد.

5- اذا لم يتم تعاطي الحكومة مع المطالب تعلن بعد الثلاثة الايام الاستمرار مع الطلب ممن استجاب من الموظفين تعطيل المرافق المعتكفين فيها وغير الموظفين كطلبة والعاطلين والفلاحين وغيرهم الطلب منهم الاعتكاف حول مجلس النواب وتعطيل جلساته فان تم ذلك او نحوه، يمكن ان تستمر في الاضراب والتصعيد ايضاً, وان لم يستجب احد منذ البداية او لم يحصل التصعيد المتزامن من قبل الموظفين، فأنصحك ان لا تقوم بذلك او تنقطع متى توقف الناس عن الاستجابة، اما القفز منذ البداية للاضراب حتى الموت فهو عمل خاطئ واعتقد انه لن ينتج بل وان تراجعت عنه سيهز مصداقيتكم وصواب اهدافكم في الصميم، لهذا التدرج ليس طلب يمكن النظر فيه بل واجب يجب الأخذ به وان بمراحل غير الذي اسلفناها بعاليه ويمكن ان تطرحة كخطة عمل متزامنة مع الاضراب حتى لا يقال انكم تراجعتم.

الرفيق المناضل رغم معرفتي بنوايكم الطيبة وضرورة الراتب لناس ليس من اجل ان يصمدوا في مواجهة العدوان، بل من اجل الرمق الاخير للحياة المقاربة للكفاف، بل واقف معكم وتحت امركم في نضالكم هذا، الا اني اشد على ايديكم ان تأخذوا بعين الاعتبار ايضاً العدوان وتربصه بالبلاد وان لا يصل سقف نضالكم المشروع الى زعزعة ما تبقى من نزع يسير من حالة الصمود القائمة، اي انه حتى وان كتب لكم ان يلتف كل الشعب حولكم رغم صعوبة ذلك ارجو ان لا يتجاوز سقف المطالب الحقوق المشروعة فقط، وان لا تساهموا في ادخال صنعاء في حالة فوضى في هذه المرحلة وان لا تنحرف بوصلة نضالكم بعيداً عن مواجهة العدوان كأولوية وطنية واعلموا ان في هذه الايام ما بين الوطنية وألاوطنية شعرة دقيقة من لا يعيرها اهتمام يقع ولو بحسن نية.

نشد على ايديكم سيدي ونحن رهن اشارتكم ونرجو ان تأخذو بنصحنا وان لاتقفزوا مباشرة للاضراب وتحرقوا المراحل ومقاصدكم السامية واهدافكم النبيلة.

اخوكم/ آزال الجاوي

الرد على رسالة الأخ والاستاذ القدير ازال الجاوي

أشكرك يا صديقي على ما أوردته رسالتك من حرص واهتمام..

أقدر مشاعرك النبيلة وأفكارك الذي أستحسن جلها..

لا شك أن فيها ما يسترعي الاهتمام والتفكير وخصوصا فيما احتوت من أفكار تصعيدية بشأن ما يجب على الآخرين..

أما بخصوصي فقد عزمت والتراجع مستحيل .. لقد نذرت نفسي للناس الذين فقدوا الحيلة والوسيلة في ظل عدم المبالاة حيال معاناة الناس من قبل سلطات الأمر الواقع هنا وهناك .. وتضخم الفساد إلى حد غير مسبوق وغير مقدور عليه، بل وتحوله إلى نهب وسطو وتحدي ومجاهرة..

لست ممن يتعجل النتائج، وفي كل حال يكفيني شرف المحاولة .. يكفي أن نحاول استعادة وعينا أو بعضه..

يكفي أن نعلم العالم أن هنا مجتمع يموت ويتضرر حد الانسحاق .. مجتمع يتضور جوعا، ويُستغل هذا الجوع في جلب الفقراء والمعدمين ليكونوا محاطب حرب بشعة لا تشبع .. حرب بشعة وقذرة تفوق التصور والخيال في ظل حكومات العالم الذي أعتبرها مستفيدة أو شريكة بالفعل أو التواطؤ أو الصمت..

يكفي يا صديقي أن نسير خطوة في مشوار الألف ميل..

بل يكفي يا صديقي أن أموت محتجا على هذا العالم الظالم واستغلاله البشع للحروب التي تسحقنا ويستغلها بسبب أطماع حكوماته على نحو أكثر رعب وبشاعة من الحرب نفسها..

يكفي أن أحتج على منظمات العالم الحقوقية التي لم تفعل شيء لإيقاف حرب تتجه بخطى حثيثة نحو اكمال عامها الثالث بل وعلى حروب كثيرة أكثر ضحاياها المجتمعات والشعوب والأوطان..

أما موقفي الوطني يا صديقي سيظل صلبا وبنفس القدر من الحرص، والحرص الأكثر وجوبا أن يرحل الفاسدين والناهبين وتجار الحروب وخونة الأوطان والشعوب والساعيين لاستعبادنا والغارقين بأطماع وثروات شعوبنا حتى لا تتكرر الحروب والمآسي وكل هذا الدمار والخراب الكبير..

أشكرك يا صديقي من أعماق روحي المتعبة وثق أنني لن أهمل رسالتك وما ورد فيها من أفكار مهمة تستحق التوقف والاهتمام والمناقشة والعمل بالممكن منها..

اخوكم/ أحمد سيف حاشد

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