الأمم المتحدة ترد على طلب التحالف السعودي بادارة مطار صنعاء

يمنات – صنعاء

قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، استيفان دوغريك، إن مسؤولية فتح مطار صنعاء الدولي، تقع على عاتق أطراف الصراع في اليمن.

جاء ذلك بعد طلب التحالف السعودي من الأمم المتحدة، إدارة المطار المغلق منذ أكثر من عام.

و أشار دوغريك في حديث للصحفيين، الجمعة 11 أغسطس/آب 2017، بمقر المنظمة الدولية في نيويورك، أنه اطلع على تقارير إعلامية بشأن طلب التحالف السعودي، لكن من الواضح للغاية أن المسؤولية الرئيسية هنا تقع على أطراف الصراع.

و لفت دوغريك إلى أن الأمم المتحدة لا تسيطر على المطار. مؤكدا أن هناك التزامات تقع على عاتق أطراف الصراع منها حركة الملاحة الجوية بالمطار، و وصول المساعدات و الرحلات الإنسانية التي تشمل نقل المرضى.

و نفى بشدة تلقي أي طلبات رسمية من قوات التحالف السعودي في هذا الشأن. مشيرا إلى أن المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، كان متواجدا بالمنطقة، الخميس و دار جزء من مناقشاته مع المسؤولين في الرياض حول ضرورة تشغيل مطار صنعاء.

و حث جميع الأطراف باليمن على ضمان حماية المدنيين و وصول المساعدات الإنسانية بما في ذلك فتح المجال الجوي من أجل وصولها.

و أشار إلى أن الاتصالات جارية مع الحكومة اليمنية و التحالف بشأن فتح مطار صنعاء لتأمين وصول المساعدات.

و كان الناطق الرسمي للتحالف، العقيد تركي المالكي، دعا الأمم المتحدة للمساهمة في إدارة أمن مطار صنعاء، بما يسهم في استئناف تسيير الرحلات التجارية و نقل الركاب لمطار صنعاء.

و أكد في بيان صحفي، أن قيادة التحالف على استعداد لفتح الحركة الجوية في مطار صنعاء في حال توفر عوامل حسن إدارة المطار و ضمان أمن و سلامة الطائرات التجارية.

و يفرض التحالف حظرا على الرحلات من و إلى مطار صنعاء منذ أغسطس/آب 2016، بمبرر قرب العمليات العسكرية من المطار، في حين أن المعارك لا تزال بعيدة من المطار، و الذي يبعد عنها بأكثر من 65 كم.

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