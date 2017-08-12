تعز .. اغتيال قيادي في المقاومة في حي الجمهوري

يمنات – صنعاء – خاص

اغتال مسلحون في مدينة تعز قيادي في المقاومة، مساء الجمعة 11 أغسطس/آب 2017.

و قالت مصادر محلية ان مسلحين اطلقوا النار على سعيد معاذ العلواني، أثناء مروره في حي الجمهوري.

و أوضحت المصادر ان العلواني اسعف إلى احد المستفيات، غير أنه فارق الحياة متأثرا بجراحه.

و العلواني أحد قيادات فصيل الاصلاح في مقاومة تعز و الذي تم ضمه إلى اللواء 22 الذي يقوده العميد صادق سرحان.

و يقاتل العلواني في جبهة القصر الجمهوري شرق مدينة تعز.

و تشهد مدينة تعز تصاعد لعمليات الاغتيال التي تستهدف قيادات في فصائل المقاومة، و التي تزايدت منذ نهاية الماضي، وسط انفلات أمني تشهده المدينة، التي تتصارع فصائل المقاومة في السيطرة عليها.

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