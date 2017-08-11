الرئيسة / أخبار عاجلة / شبوة .. سقوط مروحية عسكرية اماراتية أثناء تحليقها في منطقة العطفة بوادي عمقين مديرية الروضة.
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