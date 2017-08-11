موقع: الخلاف يحتدم في عدن بين ابن دغر والمفلحي والأخير يمنع من السفر

يمنات – صنعاء

قال موقع اخباري مهتم بالشأن اليمني، إن توجيهات حكومية مشددة صدرت بمنع محافظ عدن، عبد العزيز المفلحي، من السفر.

و نقل موقع “العربي” عن مصادر في مطار عدن، إن شركة الخطوط الجوية اليمنية اعتذرت للمفلحي، الثلاثاء الماضي 8 أغسطس/آب 2017، عدم قدرتها على حجز أربعة مقاعد له و لمرافقيه على خط رحلة عدن – الرياض، على غير عادتها في التعامل مع المسؤولين الحكوميين الذين يتمتعون بامتيازات خاصة في هذه الشركة.

و أشار الموقع إلى أن المفلحي و مرافقيه عادوا من مطار عدن إلى مقر إقامته في قصر معاشيق الرئاسي. و لم يذكر الموقع أسباب منع المفلحي من السفر.

و نقل الموقع عن مصادر وصفها بـ”المطلعة” أن حالة من التوتر تسود بين رئيس حكومة هادي، أحمد عبيد بن دغر، و محافظ عدن، ظهرت بوضوح من خلال زيارات التفقد المستمرة التي يقوم بها الأول لعدد من المؤسسات الحكومية في المحافظة، و امتناع المحافظ عن مرافقته.

و حسب الموقع، ترجع حالة التوتر بين ابن دغر والمفلحي إلى ما سماها “حالة من التحريض” يمارسها الأول ضد الثاني، و ترشيحه لمحافظ بديل عنه، بحجة أنه لا يحظى بقبول لدى التحالف و المجلس الإنتقالي.

و أشارت المصادر إلى أن المفلحي غير راض عن محاولات ابن دغر إظهار نفسه، و كأنه هو حامل مشروع البناء و التنمية في عدن، من خلال كثرة نزوله و تصريحاته التي لا تعبر عن الواقع، و لا تتجاوز كونها ظاهرة صوتية.

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