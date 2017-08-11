ولد الشيخ يصف لقاءات الرياض بـ”الموفقة” ويغادر إلى عَمان بدلا من صنعاء

يمنات – صنعاء

وصف المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ، لقاءاته التي عقدها في العاصمة السعودية، الرياض، بـ”الموفقة”.

و أكد ولد الشيخ، في بيان له الجمعة 11 أغسطس/آب 2017، على أن الحال في اليمن لا يمكن أن يبقى على ما هو عليه. مشيرا إلى أنه بات من الضروري تقديم تنازلات لتجنيب الشعب مزيداً من الحرب و الدمار.

و كشف ولد الشيخ أنه عاد، مساء الخميس، إلى العاصمة الاردنية، عمان، التي يتخذها مقراً لمكتبه.

و اجرى ولد الشيخ في الرياض، و خلال 3 أيام مباحثات مع هادي و مسئولين سعوديين و سفراء بعض الدول الراعية للتسوية السياسية، في اطار جولته التي بدأها من العاصمة العُمانية، مسقط.

و نوه ولد اليشخ إلى أن الاجتماعات التي عقدها في الرياض، سمحت للأطراف بالتعبير عن مخاوفهم، في حين اعطته الفرصة لتقديم مقترحات تتعاطى مع هذه المخاوف و تراعي مطالب الطرف الآخر.

و لفت إلى أنه أجرى مشاورات مع “هادي” و نائبه علي محسن الأحمر، و أمين عام مجلس التعاون الخليجي، عبد اللطيف الزياني، تطرقت جميعها إلى السبل الممكنة لإنهاء النزاع في اليمن و التوصل إلى حل سياسي.

و أوضح أنه بحث مقترحه الخاص بميناء الحديدة، كخطوة أولى من خطة عمل تضمن التوصل إلى حل شامل للنزاع. مؤكدا أنه حث الأطراف على ضرورة إعادة فتح مطار صنعاء الدولي للحد من المعاناة الإنسانية و دفع المرتبات و تأمين المساعدات الأساسية للشعب اليمني.

و كان من المقرر أن يزور ولد الشيخ، العاصمة اليمنية، صنعاء، لطرح ما تم تداوله على طرفي صنعاء، غير أنه غادر إلى الاردن.

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