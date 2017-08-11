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صعدة .. غارتان لطيران التحالف السعودي على منطقتي الملاحيط والمنزالة بمديرية الظاهر وغارتين على منطقة مذاب بمديرية الصفراء.

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