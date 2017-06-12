حكم قضائي بوقف مسلسل دنيا سمير غانم “في الـ لا لا لاند”

يمنات – متابعات

أصدرت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة قرارا بوقف عرض مسلسل “في الـ لا لا لاند” للنجمة دنيا سمير غانم على شاشة “سي بي سي”.

وكانت المحكمة قد أصدرت قرارا بإثبات واقعة التعدي على المصنف الفني للمسلسل.

وحصل رأفت عبد الفتاح مؤلف مسلسل “الجزيرة” على هذه الأحكام بعد ثبوت أن مسلسل “في الـ لا لا لاند” مأخوذ عن قصة مسلسل مملوك له، ومسجل باسمه في وزارة الثقافة والمصنفات الفنية.

وذكرت مصادر أن المؤلف رأفت عبد الفتاح دخل في مفاوضات مع الشركة المنتجة لمسلسل “في الـ لا لا لاند” لإنتاج مسلسل الجزيرة، لكنها لم تنتهِ باتفاق رسمي.

وفوجئ المؤلف بعد أن رأى مسلسله يعرض على “سي بي سي” خلال موسم رمضان مع تغيير طفيف في قصته وأحداثه.

وقال بيان رسمي صادر عن المؤلف: “إن المؤلف حصل على ترخيص ‏لكتابة السيناريو بهذا المصنف الفني من الإدارة المركزية للرقابة على المصنفات بتاريخ 29/12/2016 وبناء على الشهادة الواردة من المجلس الأعلى ‏للثقافة وبالتحديد “الإدارة المركزية للشؤون الإدارية والمسابقات، إدارة حقوق المؤلف”.