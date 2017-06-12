الإمارات تطلب تغيير حكام قطريين لمباراتها.. والفيفا يوافق

يمنات – متابعات

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” موافقته على طلب الاتحاد الإماراتي لكرة القدم بتغيير طاقم التحكيم القطري، الذي كان من المقرر أن يدير مباراة المنتخب الإماراتي أمام نظيره التايلاندي ضمن تصفيات كأس العالم 2018 عن قارة آسيا.

وقال الاتحاد في تغريدة: “ردا على خطاب الاتحاد الإماراتي: الاتحاد الدولي “فيفا” يوافق على تغيير الطاقم القطري، ويعين طاقما سنغافوريا وماليزيا لمباراة الإمارات أمام تايلاند”.

وكان الاتحاد الإماراتي قد أرسل خطابا للاتحاد الدولي يطالبه فيه بتغيير طاقم الحكام القطري بقيادة الحكم فهد المري، على خلفية الأزمة الدبلوماسية التي تشهدها علاقات الإمارات وقطر.

وسيلعب الأبيض الإماراتي أمام نظيره التايلاندي في ملعب “راجا مانغالا” في العاصمة التايلاندية، بانكوك، ضمن مباريات الجولة الثامنة من المرحلة النهائية لتصفيات كأس العالم 2018.

ومنذ الاثنين الماضي، أعلنت عدة دول قطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، أهمها السعودية ومصر والإمارات والبحرين واليمن واتهمتها بـ”دعم الإرهاب”، في أسوأ صدع تشهده المنطقة منذ سنوات، بينما لم تقطع الدولتان الخليجيتان الكويت وسلطنة عمان علاقاتهما مع الدوحة.

من جانبها نفت قطر الاتهامات بـ”دعم الإرهاب” التي وجهتها لها تلك الدول، وقالت إنها تواجه حملة افتراءات وأكاذيب وصلت حد الفبركة الكاملة بهدف فرض الوصاية عليها، والضغط عليها لتتنازل عن قرارها الوطني.