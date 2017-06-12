الرئيسة / أخبار عاجلة / صنعاء .. غارة على بني بارق وغارة على محلي بمديرية نهم.

صنعاء .. غارة على بني بارق وغارة على محلي بمديرية نهم.

2 ساعتين من الآن أخبار عاجلة 11 من المشاهدات

http://www.yemenat.net/
© حقوق النسخ محفوظة لموقع يمنات 2017
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com