الرئيسة / أخبار عاجلة / وادي حضرموت .. طيران حربي يقصف محيط معسكر بضة بمديرية دوعن.

وادي حضرموت .. طيران حربي يقصف محيط معسكر بضة بمديرية دوعن.

6 ساعات من الآن أخبار عاجلة 11 من المشاهدات

http://www.yemenat.net/
© حقوق النسخ محفوظة لموقع يمنات 2017
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com