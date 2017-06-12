القاعدة يهاجم معسكر لقوات النخبة بوادي حضرموت وطيران حربي يقصف محيط المعسكر

يمنات – صنعاء

هاجمت عناصر القاعدة معسكر لقوات النخبة بوادي حضرموت، شرق البلاد، فجر الاثنين 12 يوينو/حزيران 2017.

و قالت مصادر محلية ان عناصر القاعدة هاجموا معسكر بضة بمديرية دوعن، بأسلحة رشاشة و قذائف “آر بي جي”.

و أوضحت أن اشتباكات وقعت بين جنود قوات النخبة الموالية للامارات و عناصر القاعدة، قرابة نصف ساعة، قبل أن يتدخل الطيران الحربي، بغاارة جوية استهدفت محيط المعسكر.

و خلال الشهر الماضي نقلت قوات النخبة التابعة للمنطقة العسكرية الثانية باالمكلا، ساحل حضرموت، قوة إلى معسكر بضة، ما أثار حالة استياء من قبل قيادة المنطقة االعسكرية الأولى بوادي حضرموت.

و كثفت عنااصر القاعدة من تواجدها في وادي دوعن، و نفذت عدة عمليات تفجيرية في عدة مناطق بالوادي، قبل نقل قوة من النخبة إليها.

للاشتراك في قناة موقع يمنات على التليجرام انقر هنا