ناشطون بريطانيون يعتصمون أمام السفارة السعودية بلندن ويعرضون على جدارها صور المجاعة في اليمن متهمين النظام السعودي بانتهاك حقوق الانسان

يمنات – صنعاء

نفذ ناشطون حقوقيون بريطانيون، الأحد 11 يونيو/ حزيران 2017، حملة لابراز حقيقة الوضع الانساني الذي تعيشه اليمن، جراء الحرب المستمرة منذ أكثر من عامين.

و نفذ الناشطون اعتصام أمام السفارة السعودية بلندن، و اقاموا معرضا للصور، عرضوا من خلاله صورا ضوئية على جدار السفارة السعودية، تظهر المأساة الانسانية للشعب اليمني، جراء الحرب التي تقودها السعودية.

و وصف الناشطين ما يجري في اليمن بأنه انتهاك سافر وجائر لحقوق الانسان، تمارسه السعودية من خلال عدوانها على اليمن و فرض حصار غير مبرر عليه.

العمل الاحتجاجي الذي نفذ أمام السفارة السعودية بلندن، يأتي ضمن حملة “اوقفوا الحرب على اليمن” التي تتم في دول اوروبية مختلفة مع دخول العدوان على اليمن يومه الـ”800″.

و عرضت عدد من الصور الضوئية على جدار السفارة السعودية، معظمها لأطفال يمنيين يعانون من المجاعة، التي باتت تهدد معظم الشعب اليمني.

المصدر: وكالة خبر

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