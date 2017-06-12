في ظل الأزمة الخليجية .. اتصالات بين العراق وقطر بعد أزمة نصف مليار دولار صادرته الأخيرة

يمنات – صنعاء

بدأت السلطات العراقية بإجراء إتصالات مع الحكومة القطرية تستهدف مصير مبلغ مالي تمت مصادرته في مطار بغداد على هامش تحرير مجموعة مختطفين من أفراد العائلة الحاكمة في الدوحة.

و حسب صحيفة “رأي اليوم” الالكترونية اللندنية، يبحث الطرفان حاليا عن تسوية بخصوص هذا المبلغ الذي اثار الكثير من الضجة.

يأتي ذلك رغم إنشغال قطر بالأزمة بينها و بين السعودية و الامارات و البحرين و مصر، و التي وصلت حد قطع العلاقات الدبلوماسية.

و حسب ما أوردته صحيفة فاينناشال تايمز، تم تحميل المبلغ، و هو عبارة عن نصف مليار دولار بـ23 حقيبة. لكن حكومة بغداد صادرت المبلغ و لا يوجد ما يبرهن على انه نفسه المبلغ المقصود.

و تقول الصحافة البريطانية أن ذلك المبلغ سبب الأزمة بين السعودية و قطر، و دفع لمجموعات متطرفة في سورية و إيران متهمة بالإرهاب مقابل تحرير رهائن قطريين، و آخرين سجناء من حزب الله اللبناني.

و قالت “رأي اليوم” أن وزارة المالية العراقية صادرت النصف مليار دولار و سجلته رسميا بمحضر قانوني ضمن فئة الأموال المصادرة تحت بند “غسيل الأموال” إلى أن يحسم مصيره.

و اعترضت السفارة القطرية في بغداد على هذا الاجراء، معللة اعتراضها أن المبلغ لا يمكن تسجيله ضمن هذا الإطار، كونه يخص حكومة قطر و كان في طائرة قطرية.

و تفيد “رأي اليوم” أن الطرفين قد يتوصلا إلى تسوية تزيل توثيق المبلغ المصادر ضمن فئة غسيل الأموال و تسجله ضمن دعم مالي مباشر لمؤسسة خيرية عراقية تعيد إعمار مشاريع في المناطق التي تم تحريرها من تنظيم داعش.

و أشارت أن هذا الخيار يمكن للدوحة أن توافق عليه حيث يشكل اتفاقا يرضي الطرفان و يعفي الجانب العراقي من الحرج.

و رجحت الصحيفة ان حكومة حيدر العبادي قد تظهر قدرا من المرونة في التعاون مع قطر بهذا الخصوص بدعم من الحكومة الإيرانية حيث لا ترغب بغداد التدخل بالأزمة الحالية ضد قطر.

و صرح العبادي أن الأزمة الخليجية الحالية مسألة داخلية. مؤكدا أن بلاده لا تتدخل بالشئون الداخلية للبلدان المجاورة.

و حصلت إنفراجات في الإتصالات بين قطر و العراق خلال الأيام القليلة التي تم فيها اقرار الحصار على قطر، الأمر الذي يعتقد ان مسألة النصف مليار دولار العالقة قد تستفيد منه.

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