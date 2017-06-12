اسطول من البحرية الايرانية يتجه إلى خليج عدن

يمنات – صنعاء

كشفت وكالة تسنيم الايرانية عن ابحار اسطول ايراني باتجاه السواحل العُمانية.

و حسب الوكالة، ابحر الأسطول الـ”47″ التابع لبحرية الجيش الايراني، الأحد 11 يونيو/حزيران 2017، إلى سواحل عُمان لتنفيذ مهام منوطة به.

و يضم الاسطول الـ”47″ التابع للبحرية الايرانية سفينتين حربيتين.

و نقلت وكالة تسنيم عن العلاقات العامة للجيش الايراني، أن الأسطول الـ47 ابحر الأحد إلى المياه الدولية المقابلة لسواحل عمان، من ميناء بندر عباس.

و أكدت أن الأسطول الذي ودعه الاميرال حبيب الله سياري، قائد القوة البحرية للجيش الايراني، سيتجه من سواحل عمان إلى المياه الدولية في شمال المحيط الهندي و خليج عدن.

و يتألف هذا الاسطول من المدمرة “البرز” و سفينة الاسناد “بوشهر”. في حين سيصل الأسطول الـ”46″ المكون من المدمرة “سبلان” و فرقاطة الدعم “لاوان” إلى إيران، عائدا من تنفيذ المهمة الموكلة اليه منذ أوائل ابريل/نيسان الماضي.

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