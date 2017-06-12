ما وراء تزويد روسيا الجيش المصري بمنظومة الدفاع الجوي إس – 300..؟

يمنات – صنعاء

قالت وسائل إعلام عبرية إن الحكومة الإسرائيلية قلقة جدا بسبب شراء مصر ثلاث بطاريات صواريخ إس-300 إف أم، و “أنتي-200”.

و هذه الأنظمة قادرة على ضرب أهداف على بعد 250 كيلومتر، و على ارتفاع 30 كيلومتر.

كما يمكن لنظام إس-300 إف أم ضرب أي هدف جوي.

و أثار شراء مصر للمنظومة قلق و غضب إسرائيل، كون المقاتلات الإسرائيلية لن تستطيع أن تسرح كما تشاء في المجال الجوي في منطقة الحدود.

و تحلق الطائرات الإسرائيلية على طول الحدود فوق شبه جزيرة سيناء المصرية. غير أن تحليقها سيتوقف بعد شراء مصر لهذه المنظمة.

و تعتبر هذه الصفقة بين روسيا ومصر مقلقة لإسرائيل لأنها تضع حدا للعمليات العسكرية لها في الشرق الأوسط ككل.

و كلما زاد عدد الدول المعارضة للتدخل الإسرائيلي، التي تحصل على الصواريخ الحديثة المضادة للطائرات والتي تعمل بفعالية وقادرة على ضرب طائرات سلاح الجو الإسرائيلي، كلما ترك مجال أقل للمناورة الإسرائيلية والعمليات العسكرية غير الشرعية في دول الشرق الأوسط.

و في وقت سابق حصلت إيران و سوريا على أنظمة إس-300 ، و ظهورها حاليا لدى مصر، يعد إشارة واضحة لإسرائيل من روسيا، خاصة بعد الضربات الجوية الاسرائيلية الأخيرة لقواعد عسكرية سورية، التي تقاتل روسيا إلى جانب جيشها منذ أكثر من أكثر من عام.

و يعتبر نظام الدفاع الجوي إس-300 من أقوى الأنظمة في العالم. و لذلك من غير المستغرب أن العديد من الدول بات تريد تسليح جيوشها به، في حين تمكنت عدد من الدول الحصول عليه.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية

للاشتراك في قناة موقع يمنات على التليجرام انقر هنا