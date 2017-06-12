تعز .. معارك كر وفر في مديرية الصلو خلال الساعات الماضية

يمنات – صنعاء – خاص

احتدمت في مديرية الصلو، جنوب محافظة تعز، جنوب البلاد، منذ مساء السبت 10 يوينو/حزيران 2017، المعارك بين طرفي الصراع.

و تمكن اللواء 35 مدرع، التابع للقوات الموالية للتحالف السعودي، من تحقيق تقدم في مديرية، و السيطرة على عدد من قرى المديرية، في معارك بدأت ظهر السبت.

و أعلنت قيادة القوات الموالية للتحالف السعودي، السيطرة على مديرية الصلو كاملة. مؤكدة وصولها إلى أسفل نقيل الصلو.

و منذ الساعات الأولى من فجر الأحد 11 يوينو/حزيران 2017، شن مسلحي أنصار الله و الجيش المساند لهم، هجمات مضادة، استمرت حتى عصر الأحد، تمكنوا خلالها من استعادة سيطرتهم على نقيل الصلو و قرى الشرف و الحود و الصيار و المعينة و أعماق و الذنيب.

و قالت مصادر محلية ان القوات الموالية للتحالف تراجعت إلى قرية الصيرتين، و ذلك بعد أقل من 12 ساعة من اعلانها عن السيطرة على مديرية الصلو بالكامل.

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