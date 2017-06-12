“فيديو” القاضي عبد الوهاب قطران في “وجوه مألوفة” على قناة “اليمن اليوم”

يمنات – صنعاء
اجرت قناة “اليمن اليوم” مقابلة مع القاضي عبد الوهاب قطران، نائب رئيس حركة 20 مايو، يف برنامج “وجوه مألوفة”..
“يمنات” يعيد نشر المقابلة..
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يمنات – صنعاء
اجرت قناة “اليمن اليوم” مقابلة مع القاضي عبد الوهاب قطران، نائب رئيس حركة 20 مايو، يف برنامج “وجوه مألوفة”..
“يمنات” يعيد نشر المقابلة..
للاشتراك في قناة موقع يمنات على التليجرام انقر هنا
هشتاقاتحركة 20 مايو عبد الوهاب قطران
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