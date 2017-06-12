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عبد الوهاب قطران

“فيديو” القاضي عبد الوهاب قطران في “وجوه مألوفة” على قناة “اليمن اليوم”

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يمنات – صنعاء

اجرت قناة “اليمن اليوم” مقابلة مع القاضي عبد الوهاب قطران، نائب رئيس حركة 20 مايو، يف برنامج “وجوه مألوفة”..

“يمنات” يعيد نشر المقابلة..

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