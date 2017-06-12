الرئيسة / أخبار عاجلة / توقف مركز الغسيل الكلوي بمدينة الحديدة جراء خلل فني في المولد الذي يمد المركز بالكهرباء.
إقرأ أيضا
4 دقائق من الآن
حجة .. 6 غارات على مديرتي حرض وميدي.
4 دقائق من الآن 3اقرأ المزيد »
6 دقائق من الآن
مأرب .. 3 غارات على مديرية صرواح.
6 دقائق من الآن 2اقرأ المزيد »
7 دقائق من الآن
صعدة .. 3 غارات على منطقة الملاحيظ بمديرية الظاهر.
7 دقائق من الآن 4اقرأ المزيد »
13 ساعة من الآن
تعز .. غارتان تستهدفان شمال يختل بمديرية المخا.
13 ساعة من الآن 8اقرأ المزيد »
13 ساعة من الآن
تعز .. 14 غارة لطيران التحالف السعودي على تبة سوفيتل ومحيطها.
13 ساعة من الآن 27اقرأ المزيد »
13 ساعة من الآن
الجوف .. اشتباكات في منطقة الخنجر بمديرية خب والشعف.
13 ساعة من الآن 10اقرأ المزيد »
13 ساعة من الآن
13 ساعة من الآن
20 ساعة من الآن