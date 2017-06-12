وزير خارجية قطر يتحدث عن مساعدة روسية ايرانية لبلاده

يمنات – صنعاء

كشف وزير خارجية قطر، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، عن عرض روسيا و ايران تقديم مساعدات غذائية لبلاده. مشددا على أن بلاده لا تحتاج حتى الآن لذلك.

و نقلت قناة “روسيا 24” عن وزير الخارجية القطري، أن إيران عرضت المساعدة، كما فعلت بعض الدول الصديقة.

و أضاف: روسيا عرضت علينا المساعدة في حال الضرورة. لكن في الوقت الراهن لم تظهر الحاجة لذلك.

و أوضح أن بلاده تستخدم حاليا نفس القنوات من تركيا و الدول الأخرى. منوها إلى أن مقاطعة بعض الدول المجاورة لبلاده لم تؤثر حتى الآن بأي شكل من الأشكال.

و قال: “تسير الأمور بشكلها المعتاد ويعيش السكان كما كانوا يعيشون. الحياة مستمرة ولا توجد أية عواقب جدية”.

و أشار الوزير إلى أن الدوحة تعتبر “القاعدة ضعيفة” لاندلاع الأزمة الخليجية القطرية وبدء الحملة ضد قطر من جانب بعض الدول العربية.

و قال إن هذه الدول لم تقدم حتى الآن الحجج والحقائق التي يمكن أن تصبح سببا للتدهور. مؤكدا أن بلاده ستبحث عن مخرج للأزمة من خلال الحوار.

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