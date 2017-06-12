حالة الطقس المتوقعة حتتى عصر الاثنين 12 يونيو/حزيران 2017

يمنات – صنعاء
المناطق الصحراوية
– أجواء صحوة حارة جافة.
– درجة الحرارة بين (38 – 43) درجة مئوية.
ارخبيل سقطرى
– أجواء غائمة جزئيا.
– الرياح جنوبية غربية، تتراوح سرعتها بين (15 – 40) عقدة.
المرتفعات والهضاب الداخلية
– أجواء صحوة إلى غائمة جزئيا على أجزاء من المرتفعات.
– هطول أمطار متفرقة بالعواصف الرعدية احيانا على سلسلة المرتفعات الجنوبية والغربية في فترتي الظهيرة و المساء.
المناطق الساحلية
– أجواء حاة وغائمة جزئيا.
– تتكون السحب الركامية الممطرة على السواحل الشرقية.
– أجواء صحوة إلى غائمةة جزئيا على السواحل الغربية.
– الرياح معتدلة، تتراوح سرعتها بين (7 – 18) عقدة على السواحل الغربية و باب المندب.
المصدر: المركز الوطني للأرصاد الجوي
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