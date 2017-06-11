ولد الشيخ يؤكد ان الجهود مستمرة لحل الأزمة اليمنية

يمنات – صنعاء

قال المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد إن الجهود مستمرة لمساعدة طرفي الصراع في اليمن على التوصل إلى حل سلمي.

وفي تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي صباح الأحد 11 يونيو/حزيران 2017 ، أعرب المبعوث الأممي عن أمله في أن “يلهم شهر رمضان ” الأطراف اليمنية تغليب المصلحة الوطنية.

وذكر ولد الشيخ أن زيارته إلى العاصمة السعودية الرياض كانت موفقة و”الجهود مستمرة لمساعدة الطرفين على التوصل إلى حل سلمي”.



وفي نهاية مايو/أيار الماضي قدم ولد الشيخ إحاطته لـ مجلس الأمن حول الوضع باليمن، داعيا أطراف الصراع إلى العودة لطاولة المفاوضات من أجل حل الأزمة التي تعصف بالبلاد منذ أكثر من عامين.

وقبل أيام من تقديم احاطته لمجلس الأمن غادر ولد الشيخ أحمد العاصمة اليمنية صنعاء بعدما رفضت جماعة الحوثي وجناح الرئيس السابق علي عبد الله صالح في حزب المؤتمر الشعبي العام لقاءه.

وكان المتحدث باسم انصار الله قد استبق وصول ولد الشيخ أحمد إلى صنعاء بالقول إن الالتقاء بمبعوث الأمم المتحدة “نوع من العبث، طالما هي عاجزة عن فعل أي شيء حتى تفي بتعهداتها الإنسانية والأخلاقية، أو تعلن موقفا صريحا تحمّل فيه المعتدي المسؤولية الكاملة”.