الرئيسة / أخبار عاجلة / تعز .. غارتان تستهدفان شمال يختل بمديرية المخا.

تعز .. غارتان تستهدفان شمال يختل بمديرية المخا.

20 دقيقة من الآن أخبار عاجلة 3 من المشاهدات

http://www.yemenat.net/
© حقوق النسخ محفوظة لموقع يمنات 2017
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com