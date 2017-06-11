الرئيسة / أخبار عاجلة / إصابة ياسر العمودي مدير شرطة مديرية رصد بأبين جراء اطلاق النار على سيارته في المنصورة بعدن.
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