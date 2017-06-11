وزير الخارجية التركي يكشف عن الموعد الذي حدده “اردوغان” لوزير خارجية البحرين لانهاء الخلاف مع قطر

يمنات – وكالات



أكد وزير الخارجية التركي مولود تشاويش أوغلو أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أبلغ وزير خارجية البحرين، خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، بأن الخلاف مع قطر يجب أن يحل قبل نهاية رمضان.

و أشار إلى أن دولته ستواصل الجهود لحل الخلاف بين قطر ودول عربية بطريقة سلمية.

و أكد أن القاعدة العسكرية التركية الموجودة في قطر، هدفها أمن منطقة الخليج لا أمن دولة بعينها.

و قالت وكالة أنباء الأناضول التركية، إن لقاءً عُقد بين الرئيس التركي ووزير خارجية البحرين في إسطنبول بعيداً عن عدسات الصحفيين.

و أشار اوغلو خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الوزير البحريني السبت 10 يوينو/حزيران 2017، أن تركيا ستواصل الجهود الرامية لحل الخلاف في الوقت الذي تواجه فيه قطر عزلة من عدد من الدول العربية التي تتهمها بدعم الإرهاب.

و تأتي زيارة الوزير البحريني لتركيا في ظل تصاعد الأزمة الخليجية، بعد قطع دول خليجية وعربية علاقاتها مع قطر منذ الاثنين الماضي.

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