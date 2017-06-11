الرئيسة / أخبار عاجلة / وزيرا الخارجية الروسية والامريكية يؤكدان على ضرورة حل الازمة الخليجية عبر الحوار.

وزيرا الخارجية الروسية والامريكية يؤكدان على ضرورة حل الازمة الخليجية عبر الحوار.

8 ساعات من الآن أخبار عاجلة 7 من المشاهدات

http://www.yemenat.net/
© حقوق النسخ محفوظة لموقع يمنات 2017
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com