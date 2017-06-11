لـ”اخوان اليمن”: ما زال في الأمر فسحة

يمنات

شبيب منصور

اخواننا في الاصلاح يقول المثل (من خرج من داره قل مقداره) … وها أنتم تدفعون وستدفعون ثمن انشقاقكم عن وطنكم وشعبكم، ثمن خيانتكم لابناء جلدتكم وارتمائكم في احضان اعداء وطنكم. ثمن تلك الدماء الطاهرة التى ابحتموها للقتلة المجرمين منبع الارهاب وصناعه.

ستدفعون عاجلا واجلا ثمن خستكم ثمن ارتزاقكم ثمن كل تلك الاحداثيات والمعلومات التي ساهمتم بها في اراقة دماء اهلكم وتدمير مقدرات وطنكم..

ستدور الدوائر وستتغير الامور وستدركون آنذاك بأن رهانكم كان على الجواد الخاسر، وستندمون لحظة لاينفع الندم وستضيق بكم الارض، ولن تجدو لكم حاضنا، سيتخلي عنكم حلفائكم وقد يقدمونكم قربانا من اجل مصالح اخرى..

اخواني في التجمع اليمني للاصلاح ستضيق بكم الارض بما رحبت وستتمنون ذرات تراب هذا الوطن. لذا عودوا إلى رشدكم لا تمعنوا في المقامرة، مازال الباب موارب لكم، ومازال الوطن كفيل باحتوائكم ومازلنا قادرين على التعايش معكم رغم كل خساستكم..

مازال في الوقت متسع للرجوع عن غيكم اغتنموا هذه المتغيرات واستوعبوا الدرس. افهمو بأنكم مجرد أداة في يد غازي ومحتل حقير .. يستخدكم لتسهيل الامور له ولضرب بعضنا بالبعض الاخر، وعند انتهاء الدور المرسوم لكم سيتخلص منكم، سيلفظكم خارجا ولن يعدم الوسيلة.

اخواني في الاصلاح لن تجدوا احن واجمل من وطنكم ليحتظنكم ولو تنقلتم في عواصم العالم، ستتغربون وتتبهذلون وتستخدمون وفي الاخير لن تجدو لكم مفر ولا مأوى غير اليمن .. اعقلوا مادام في الامر فسحة، الباب سيغلق ان استمريتم في جهلكم واخذكم الحقد والحسد الى نقطة اللاعودة. النقطة التي ان وصلنا اليها ستنهي الأمر وسيطبق عليكم المثل (جنت على نفسها براقش)

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