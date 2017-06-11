تلفزيون: أمين عام الأمم المتحدة يقرر تغيير مبعوثه الخاص إلى اليمن

يمنات – صنعاء

كشفت قناة الميادين، أن امين عام الأمم المتحدة، انطونيو غوتيريش، قرر تغيير مبعوثه الخاص إلى اليمن، اسماعيل ولد الشيخ.

و نقلت القناة عن مصادر وصفتها بـ”الوثيقة” أن غوتيريش، قرر تغيير ولد الشيخ بسبب اعتراض قيادات صنعاء التفاوض معه بشكل نهائي.

و تقول مصادر صحفية، انه سيتم الاعلان عن القرار قريبا، وسوف يأتي القرار بالتزامن مع اعلان تغييره بمبعوث جديد افريقي لم تفصح عن هويته بعد.

و رفض وفد صنعاء الذي يمثل أنصار الله و المؤتمر الشعبي، اللقاء بولد الشيخ في زيارته الأخيرة إلى العاصمة صنعاء، نهاية مايو المنصرم.

و لم يصدر تعليق عن الأمم المتحدة حتى وقت كتابة الخبر حول ما أوردته قناة “الميادين”.

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