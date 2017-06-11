حسن الرداد يكشف سبب زواجه المفاجئ من إيمي سمير غانم

يمنات – متابعات

كشف الفنان حسن الرداد خلال لقاء أجرته معه الإعلامية جيهان عبد الله عبر محطة «نجوم إف إم»، عن السبب الذى دفعه إلى الزواج من الفنانة إيمى سمير غانم قبل الانتهاء من تجهيز شقة الزوجية.

وقال حسن: « تزوجت قبل الانتهاء من تجهيز شقة الزوجية لأننى وإيمى قررنا الارتباط فوراً وعدم السماح لأى ظروف بتعطيل ذلك، وقد ارتديت بدلة فرح زرقاء لتناسب إقامة الحفل على الشاطئ».

وعن كيفية تعامل زوجته مع المعجبات قال: « إيمى تتعامل مع المعجبات بعقلانية شديدة فهى تعرف جيداً طبيعة عملنا وتعلم أن عليها التعامل معهن بحب وتقدير واحترام وهى تدرك تماماً أن شيرين كانت تمزح حين قالت إنها ستقبلنى إذا عاكستها».

وأشار إلى أن حماته الفنانة دلال عبد العزيز من أطيب الشخصيات وأنها أول فرد تعرف إليه من عائلة إيمى.

واعترف بأنه يفضل المرأة «الجدعة» التى تتحمل المسؤولية لا الجميلة.. كما تحدث عن مواصفات الرجل الشرقى الوسيم وقال إن عمرو يوسف يمتلكها.