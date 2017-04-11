الرئيسة / أخبار عاجلة / نائب وزير التربية والتعليم بحكومة الانقاذ عبدالله الحامدي: امتحانات النقل ستبدأ مطلع مايو القادم وتنتهي قبل حلول شهر رمضان.
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