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نائب وزير التربية والتعليم بحكومة الانقاذ عبدالله الحامدي: امتحانات النقل ستبدأ مطلع مايو القادم وتنتهي قبل حلول شهر رمضان.

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