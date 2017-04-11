الأرصاد ينبه قاطني الصحاري والسواحل والصيادين ومرتادي السواحل الغربية

يمنات
نبه المركز الوطني للأرصاد الجوي من قاطني المناطق الصحراوية و الساحلية، و على الأخص قاطني محافظة المهرة، شرق البلاد، بأخذ الاحتياطات اللازمة من الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة، و عدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة أثناء الظهيرة.
و نبه المركز الصيادين و مرتادي البحر في باب المندب و السواحل الغربية من اضطراب البحر و ارتفاع الموج.
حالة الطقس المتوقعة حتى عصر الأربعاء 12 ابريل/نيسان 2017
المرتفعات والهضاب الداخلية
– يستمر الطقس صحو بوجه عام على المحافظات الجبلية.
– إحتمال تشكل خلايا متفرقة من السحب المنخفضة نهارا على أجزاء من سلسلة المرتفعات الغربية.
المناطق الصحراوية
– طقس صحو وحار بوجه عام.
– درجات حرارة مرتفعة قد تصل الى نهاية الثلاثينات على صحاري المهرة و حضرموت.
المناطق الساحلية
– أجواء صحوة الى غائمة جزئياً على معظم سواحل الجمهورية.
– أجواء حارة بوجه عام بخاصة على سواحل محافظة المهرة.
– الرياح السطحية نشطة على باب المندب و السواحل الغربية، تتراوح سرعتها بين 12- 24 عقدة مثيرة للأتربة و الرمال.
أرخبيل سقطرى
– أجواء غائمة جزئيا.
– الرياح شمالية شرقية تتراوح سرعتها بين 08- 16 عقدة.
المصدر: المركز الوطني للأرصاد الجوي
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