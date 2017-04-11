الأرصاد ينبه قاطني الصحاري والسواحل والصيادين ومرتادي السواحل الغربية

يمنات

نبه المركز الوطني للأرصاد الجوي من قاطني المناطق الصحراوية و الساحلية، و على الأخص قاطني محافظة المهرة، شرق البلاد، بأخذ الاحتياطات اللازمة من الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة، و عدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة أثناء الظهيرة.

و نبه المركز الصيادين و مرتادي البحر في باب المندب و السواحل الغربية من اضطراب البحر و ارتفاع الموج.

حالة الطقس المتوقعة حتى عصر الأربعاء 12 ابريل/نيسان 2017

المرتفعات والهضاب الداخلية

– يستمر الطقس صحو بوجه عام على المحافظات الجبلية.

– إحتمال تشكل خلايا متفرقة من السحب المنخفضة نهارا على أجزاء من سلسلة المرتفعات الغربية.

المناطق الصحراوية

– طقس صحو وحار بوجه عام.

– درجات حرارة مرتفعة قد تصل الى نهاية الثلاثينات على صحاري المهرة و حضرموت.

المناطق الساحلية

– أجواء صحوة الى غائمة جزئياً على معظم سواحل الجمهورية.

– أجواء حارة بوجه عام بخاصة على سواحل محافظة المهرة.

– الرياح السطحية نشطة على باب المندب و السواحل الغربية، تتراوح سرعتها بين 12- 24 عقدة مثيرة للأتربة و الرمال.

أرخبيل سقطرى

– أجواء غائمة جزئيا.

– الرياح شمالية شرقية تتراوح سرعتها بين 08- 16 عقدة.

المصدر: المركز الوطني للأرصاد الجوي

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