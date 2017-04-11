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أبين .. عسكريون يثيرون الفوضى في مدينة لودر

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يمنات – صنعاء

رشق مجندون جدد بالحجارة سيارة خاصة بلجنة صرف المرتبات في احدى الثكنات العسكرية بمديرية لودر محافظة أبين، جنوب البلاد.

و قالت مصادر صحفية ان المجندين رشقوا السيارة بالحجارة و منعوها من دخول معسكر اللواء 115 مشاة بمدينة لودر، احتجاجا على عدم صرف مرتباتهم.

و كان من المقرر ان تقوم اللجنة بالصرف للجنود القدمى في اللواء 115، غير أن تعرضها للرشق بالحجارة اجبرها على العودة إلى عدن.

و على اثر عودة اللجنة خرج العشرات من جنود المعسكر إلى شوارع مدينة لودر، و اشعلوا النار في اطارات مستخدمة و قطعوا أخرى بالأحجار و براميل القمامة، ما تسبب في اعاقة الحركة داخل المدينة و عزلها عن المناطق المحيطة و إثارة حالة من الفوضى.

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