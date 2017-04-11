أنباء عن استعادة سيارتين على متنها مبالغ مالية اختفت في الضالع ومكتب محافظ تعز يكشف حقيقة علاقته بالمبالغ المالية

يمنات – صنعاء

تفيد معلومات ان مسلحين من المقاومة الجنوبية تمكنوا من استعادة سيارتين محملة أموال تابعة لمصرف الكريمي، تم احتجازها في نقطة أمنية بمحافظة الضالع، السبت 8 ابريل/نيسان 2017، و نقلها إلى مكان مجهول.

و تشير المعلومات ان السيارتين تم نقلهما إلى معسكر الجرباء في أطراف مدينة الضالع، فيما لا تزال السيارة الثالثة مفقودة.

و اعلن مصرف الكريمي، الثانين 10 ابريل/نيسان 2017، احتجاز سيارات تابعة له في نقطة أمنية بمنطقة سناح شمال مدينة الضالع، و على متنها مرتبات المحافظات الشمالية التي تم الاتفاق مع حكومة هادي على صرفها للموظفين عبر فروع المصرف.

إلى ذلك نفى مصدر مسؤول في مكتب علي المعمري، محافظ محافظة تعز الموالي لـ”هادي” أن تكون السيارة التي تم احتجازها في نقطة تفتيش بالضالع تابعة لمحافظ المحافظة.

و أكد المصدر وجود مبالغ مالية لدى الكريمي هي الدفعة الثانية من مرتبات موظفي مكتب التربية والتعليم بتعز، و ستصل الى المديريات الخاضعة لسيطرة (الانقلابيين).

و كشف المصدر وجود نحو تسعمائة مليون ريال، و هي مرتبات الدفعة الثانية من موظفي التربية و التعليم. مشيرا إلى أن الصرف سيشمل مديريات خدير و حيفان و ماوية و صالة و الصلو.

و كانت وسائل اعلام تحدثت أن المبالغ المالية المحتجزة يف الضالع تتبع محافظ تعز، علي المعمري.

و أكد ذلك قائد المنطقة العسكرية الرابعة، اللواء فضل حسن، حين أشار في تصريحات صحفية انه ارسل 5 أطقم إلى الالضع، و ان المبالغ تخص المعمري.

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