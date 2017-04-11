الشدادي يعلن عن عقد جلسة لمجلس النواب في عدن والحميري يعلن توفر النصاب والعتواني يشترط توفر الأمن والتجهيزات

يمنات – صنعاء

أعلن نائب رئيس مجلس النواب، محمد علي الشدادي إن جلسات المجلس ستستأنف في مدينة عدن بعد استكمال التجهيزات خلال الأيام القادمة.

و عين المجلس في صنعاء هيئة رئاسة جديدة له في جلسة له قبل حوال ي3 أشهر، استبدل فيها نواب رئيس المجلس، الذي يعد الشدادي أحدهم.

و عين المجلس كلا من ناصر باجيل و عبد السلام هشول و أكرم عطية نواب لرئيس المجلس. خلفا لحمير الأحمر و محمد الشدادي، فيما ظل عطية في منصبه.

و نقلت صحيفة الشرق الأوسط اللندنية، عن الشدادي، الموالي لـ”هادي” إنه يجري تجهيز قاعة الاجتماعات و مقر المجلس و الأمانة العام في عدن.

و لفت الشدادي إلى أن البرلمان سيمارس أعماله التشريعية و الرقابية في الأيام القليلة المقبلة.

و كان رئيس مجلس النواب، يحيى الراعي كشف في جلسة الاثتنين 10 ابريل/نيسان 2017، ان هناك 138 برلمانيا وقعوا على عقد جلسة في عدن.

إلى ذلك قال النائب سلطان العتواني، رئيس كتلة التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري إن عودة البرلمان كان يجري الترتيب لها منذ فترة.

و اعتبر أن ما يجري في صنعاء غير منسجم مع الدستور و لائحة المجلس، و يتم تحت ما سماه “حراب الانقلابيين”. لافتا إلى أن البرلمان الدولي وافق على أن يتم استئناف البرلمان في عدن.

و شدد العتواني على ضرورة توفر شروط موضوعية لانعقاد المجلس أهمها الشق الأمني و التجهيزات اللوجيستية، لكي تستأنف الجلسات في عدن.

و قال محمد مقبل الحميري، إن النصاب سيكون مكتملاً في البرلمان، لأن عدد الأعضاء يبلغ 301 و هناك 27 نائب متوفى، و النصاب هو 136 نائباً. مؤكدا أن لديهم أكثر من هذا العدد.

و أضاف: لن نكون مثل البرلمان الهزلي الذي يعقد في صنعاء بـ15 عضواً و هو بموجب الدستور ملغي.

و كان هادي أصدر في 30 يناير/كانون ثان 2017، قرارا بنقل جلسات المجلس إلى عدن لتعذر عقدها بصنعاء، ملغيا ما صدر عنه من قرارات، وصفها بأنها اتخذت من طرف واحد.

و عاود مجلس النواب عقد جلساته بعد تشكيل المجلس السياسي في صنعاء، في يناير/كانون ثان الماضي، بعد توفر النصاب القانوني لعقد جلسة.

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