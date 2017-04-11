البيت الأبيض يهدد باستخدام القوة في سوريا مرة أخرى ومسئول عسكري امريكي يعترف بزيادة الدفاعات السورية

يمنات – وكالات

اعتبر البيت الأبيض إنّ ما جرى من استخدام للقوة العسكرية في سوريا هو جزء يسير مما يعتزم الرئيس الأميركي دونالد ترامب القيام به لتحديث ترسانتنا.

و أفاد أنّه لا يمكن رؤية سوريا مستقرة بوجود الرئيس السوري بشار الأسد، و باستطاعتنا اتخاذ تدابير سياسية و عسكرية لتغيير النظام.

و تابع أنّ ترامب مستعد لإجازة شن هجمات إضافية على سوريا إذا استمر استخدام الأسلحة الكيماوية هناك.

و أضاف: ما نسعى إليه هو نزع فتيل التوتر و التوصل لحل سياسي في سوريا و انجاز مناطق آمنة لعودة اللاجئين.

و أشار إلى أنّ الاستراتيجية الأميركية تركز على إلحاق الهزيمة بتنظيم داعش و تهيئة المناخ السياسي لبروز قيادة جديدة.

و أشارت وزارة الدفاع الأميركي البنتاغون إلى أنّنا مستمرون في استخدام آلية تفادي الحوادث الجوية في سوريا عند الضرورة رغم تعليق العمل بها من قبل روسيا.

و أشار إلى أنّ القيادة المركزية لا ترى أية مؤشرات على هجمات انتقامية ضد قواتنا بعد الهجوم الصاروخي على سوريا.

و قال وزير الدفاع الأميركي جيم ماتيس الاثنين إنّ الهجوم الصاروخي الذي شنته الولايات المتحدة على قاعدة جوية سورية الأسبوع الماضي ألحق أضراراً أو دمر 20 في المئة من الطائرات السورية العاملة هناك، بالإضافة إلى مواقع للوقود و الذخيرة و دفاعات جوية.

و أضاف ماتيس إنّ الحكومة السورية فقدت القدرة على إعادة تزويد أو إعادة تسليح الطائرات في مطار الشعيرات وفي هذه المرحلة فإن المطار غير صالح للاستخدام لأغراضٍ عسكرية.

و قالت القيادة المركزية للقوات الأميركية إنّ وكالات الاستخبارات الأميركية تواصل البحث عن المسؤول عن هجوم خان شيخون.

و قال مسؤول بوزارة الدفاع الأمريكية أو ما يُعرف بـ”البنتاغون” إن النظام السوري قام بزيادة دفاعاته الجوية، في الأراضي التي يسيطر عليها غرب البلاد.

و أوضح المسؤول في تصريح لـ”سي ان ان” إن النظام السوري “زاد عدد الرادارات الفاعلة” في عدد من المناطق غربا، و هذا يعني تمكين الجيش السوري من مراقبة التحركات الجوية على نطاقات واسعة.

و لفت المسؤول الذي فضل عدم ذكر اسمه أنه وللآن الولايات المتحدة الأمريكية لا تقيم أن هذه الرادارات ستشكل خطرا على الطائرات الأمريكية أو الصواريخ، لافتا إلى أنه وللآن لا توجد مؤشرات على أن الرادارات السورية الجديدة روسية المصدر.

و يشار إلى أن المسؤول بين أن خطوة الجيش السوري هذه تأتي بعد الضربة التي وجهتها قطعتان بحريتان في البحر الأبيض المتوسط ضد قاعة جوية سورية يشتبه بأنها كانت منطلق الطائرات التي شنت الهجوم الكيماوي على بلدة خان شيخون الأسبوع الماضي.

و اعلن وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس الاثنين أن الضربة التي استهدفت قاعدة جوية سورية دمرت 20 في المئة من الطائرات الحربية العاملة في هذا البلد.

و قال ماتيس في بيان إن تقييم وزارة الدفاع هو ان الضربة أدت إلى الاضرار أو تدمير مواقع الوقود والذخائر وقدرات الدفاع الجوي و 20 في المئة من الطائرات العاملة في سوريا.

و أضاف: انه ليس من الحكمة ان تكرر الحكومة السورية استخدام الاسلحة الكيميائية.

و كانت الضربة الأمريكية ردا على هجوم كيميائي اتهم النظام السوري بشنه على بلدة خان شيخون في إدلب واسفر عن 87 قتيلا.

و اضاف ماتيس أن الرئيس الأمريكي امر بهذا العمل (…) ليظهر أن الولايات المتحدة لن تبقى مكتوفة اليدين حين يقتل الأسد ابرياء بواسطة أسلحة كيميائية.

و رغم ان طائرات عاودت الاقلاع من القاعدة غداة الضربة الامريكية، اكد وزير الدفاع أن الحكومة السورية فقدت القدرة على ان تمد طائرات بالوقود أو تعيد تسليحها من قاعدة الشعيرات، و حتى الان فان استخدام المدرج لا ينطوي على أهمية عسكرية كبيرة.

ويرى مسؤولون في البنتاغون أن اسلحة كيميائية يمكن أن تكون موجودة في القاعدة. لكن متحدثا عسكريا أمريكيا اوضح الاثنين أن الضربة الأمريكية تعمدت عدم استهداف مخازن مفترضة لهذه الاسلحة لتجنب انتشار مواد قاتلة.

و عندما قصفت القاعدة الجوية في السادس من الجاري بصواريخ توماهوك الأمريكية تفادت المنشآت الكيميائية لان ثمة احتمالات كبرى بأن تكون ذخائر كيميائية لا تزال في الداخل كما قال الاثنين للصحافيين الكولونيل جون توماس المتحدث باسم قيادة القوات الأمريكية في الشرق الاوسط.

و قال توماس كان هدفنا التحقق من عدم التسبب باضرار اخرى من خلال استهداف أسلحة كيميائية في الموقع.

و اوضح أن قصف قاعدة الشعيرات كان يهدف إلى الحد من قدرات النظام على استخدام طائرات محملة بالاسلحة الكيميائية.

و اعرب مراقبون في الولايات المتحدة عن الاسف لعدم قيام هذه الغارات بتدمير مدرج القاعدة الجوية.

و في الواقع اعادت طائرات تابعة للنظام استخدام في اليوم التالي هذا المدرج بحسب المرصد السوري لحقوق الانسان.

و قال الكولونيل توماس لم نكن نريد جعل هذه القاعدة غير قابلة للاستخدام في المدى البعيد.

و اضاف: لقد اضعفنا قدرات السوريين على الاجل القصير على تنفيذ هجمات بالاسلحة الكيميائية انطلاقا من هذه القاعدة.

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