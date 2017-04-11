وفاة الأمير السعودي سعد بن فيصل

يمنات – وكالات

توفي، مساء الإثنين، الأمير سعد بن فيصل بن عبد العزيز آل سعود، عن عمر يناهز 65 عاما.

وأعلن الديوان الملكي السعودي، وفاة الأمير سعد بن فيصل في بيان رسمي، وذكر أن الصلاة على الفقيد ستقام بعد صلاة عصر يوم غد الثلاثاء، في المسجد الحرام بمكة المكرمة، بحسب صحيفة “الرياض”.

يذكر أن الأمير سعد الفيصل بن عبد العزيز آل سعود، هو أحد أبناء الملك فيصل بن عبد العزيز آل سعود ووالدته الأميرة هيا بنت تركي بن عبد العزيز بن عبد الله آل سعود.

ولد الأمير الراحل في عام 1942 ودرس في جامعتي كمبردج وبرينستون، وكان يعمل نائبا لرئيس شركة بترومين، ثم ترك الخدمة المدنية وتفرغ لأعماله الخاصة.