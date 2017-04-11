الحامدي يعلن تقديم امتحانات النقل

يمنات – صنعاء

كشف نائب وزير التربية و التعليم بحكومة الانقاذ، عبدالله الحامدي، إن الوزارة قررت تقديم امتحانات طلاب مراحل و صفوف النقل.

و نقلت وكالة “خبر” عن الحامدي، ان امتحانات النقل تم تقديمها نظرا للظروف الصعبة التي يعيشها الوطن، بالإضافة إلى الوضع الاقتصادي بسبب عدم صرف المرتبات.

و أشار إلى أن طلاب النقل سيبدأون الامتحانات النهاية بداية شهر مايو القادم، على أن تنتهي الامتحانات قبل حلول شهر رمضان.

و لفت الحامدي إلى أن امتحانات الشهادتين الأساسية و الثانوية لم تتغير و ستجري في موعدها المحدد كل عام.

و أشار إلى أنه في حال حدث طارئ سيعلنون عن موعد اختبار طلاب الشهادتين.

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