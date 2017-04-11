مصرف الكريمي يصدر بيان توضيحي حول مبالغ مالية احتجزتها نقطة أمنية في محافظة الضالع

يمنات – صنعاء

كشف مصرف الكريمي أن نقطة أمنية في محافظة الضالع احتجزت السبت 8 إبريل/نيسان 2017، مبلغ مالي تابع للمصرف.

و أشار المصرف في بيان له الأحد 9 ابريل/نيسان 2017، أن نقل المبلغ تم بالتنسيق مع وزارة المالية في عدن و بمرافقة من الجهات الأمنية تم نقل مبلغ مالي من محافظة عدن لفروع المصرف في المحافظات الشمالية.

و أشار المصرف أن المبلغ هو مرتبات جهات مختلفة في محافظات عدة، بينها مرتبات مديريات مقبنة و خدير و الصلو و الشمايتين و المعافر و صالة و حيفان و ماوية بمحافظة تعز.

و أشار المصرف في بيانه إلى أن نقل المبلغ هو نوع من إدارة النقدية و توفير السيولة اللازمة للمستفيدين من هذه المرتبات في المحافظات الشمالية.

و أوضح المصرف أنه عند وصول المبلغ إلى نقطة سناح في محافظة الضالع تم حجز السيارات و الموظفين. منوها إلى أنه سبق أن تم نقل مبالغ في مرات سابقة بالتنسيق مع المالية و مرافقة الجهات الأمنية.

و أكد المصرف أنه يقوم بعمله بشكل مهني و إحترافي بعيداً عن الصراعات و المناكفات.

و أهاب المصرف بجميع الأطرف إبعاده عن هذه المناكفات و العمل على تسهيل مرور موظفيه مع المبالغ. محملا أي طرف المسئولية الكاملة في حال تعرض أي من موظفيه أو المبالغ التي في حوزتهم لأي مكروه.

و لفت المصرف إلى أنه ينقل الأموال في إطار من التنسيق الكامل مع المالية و الجهات الأمنية.

و طالب المصرف بسرعة الإفراج عن السيارات المحتجزة في مدينة الضالع و بأسرع وقت ودون تأخير.

و أوضح المصرف بأنه في24 يناير/كانون ثان 2017، تم توقيع اتفاقية لتسليم المرتبات بين مصرف الكريمي فرع عدن و وزارة المالية، و تم تداول ذلك في وسائل الإعلام المختلفة.

و أشار أن ذلك يأتي من منطلق تقديم المصرف خدماته للمواطن و في أصعب الظروف.

و نوه المصرف إلى أنه عمل على تقديم الخدمات في مناطق الصراع و الاشتباكات و واجه مخاطر و صعوبات سواء في عدن أو تعز أو بقية المحافظات. لافتا إلى أنه يقدم خدماته منطلقا من رؤيته في إيصال الخدمات المالية لكل مواطن.

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