حالة الطقس المتوقعة حتى عصر الثلاثاء 11 ابريل/نيسان 2017

يمنات

المرتفعات والهضاب الداخلية

– أجواء صحوة أثناء الليل.

– أجواء صحوة إلى غائمة جزئيا أثناء النهار.

ارخبيل سقطرى

– أجواء صحوة إلى غائمة جزئيا.

– الرياح السطحية شمالية شرقية، نسيم خفيف إلى معتدلة السرعة، تتراوح سرعتها بين 5 – 15 عقدة.

المناطق الساحلية

– أجواء صحوة إلى غائمة جزئيا.

– الرياح السطحية شمالية شرقية على السواحل الجنوبية، جنوبية على الساحل الغربي، معتدلة إلى قوية جدا، تتراوح بين 14 – 28 عقدة، مثيرة للأتربة والغبار، و الرؤية الأفقية منخفضة.

المناطق الصحراوية

– أجواء صحوة، جافة بشكل عام و حارة نهارا.

المصدر: المركز الوطني للأرصاد الجوي

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