حالة الطقس المتوقعة حتى عصر الثلاثاء 11 ابريل/نيسان 2017

يمنات
المرتفعات والهضاب الداخلية
– أجواء صحوة أثناء الليل.
– أجواء صحوة إلى غائمة جزئيا أثناء النهار.
ارخبيل سقطرى
– أجواء صحوة إلى غائمة جزئيا.
– الرياح السطحية شمالية شرقية، نسيم خفيف إلى معتدلة السرعة، تتراوح سرعتها بين 5 – 15 عقدة.
المناطق الساحلية
– أجواء صحوة إلى غائمة جزئيا.
– الرياح السطحية شمالية شرقية على السواحل الجنوبية، جنوبية على الساحل الغربي، معتدلة إلى قوية جدا، تتراوح بين 14 – 28 عقدة، مثيرة للأتربة والغبار، و الرؤية الأفقية منخفضة.
المناطق الصحراوية
– أجواء صحوة، جافة بشكل عام و حارة نهارا.
المصدر: المركز الوطني للأرصاد الجوي
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