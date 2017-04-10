القاعدة تهاجم سيارة ضابط موالي لـ”هادي” في أبين

يمنات – صنعاء

نجا ضابط رفيع موالي لـ”هادي” من محاولة اغتيال من قبل عناصر تنظيم القاعدة بمحافظة أبين، جنوب البلاد، الاثنين 10 ابريل/نيسان 2017.

و قالت مصادر صحفية ان العقيد عبد العليم الجليل، ركن استطلاع اللواء 137، نجا من نجا من كمين مسلح نصبه عناصر القاعدة لسيارته في مديرية أحور.

و أوضحت المصادر أن عناصر القاعدة اطلقت النار على سيارة العقيد الجليل، أثناء مرورها على طريق رابط بين خبر المراقشة و مدينة أحور الساحلية.

و حسب المصادر، أصيب احد مرافقي الجليل، بطلقة في الكتف، نقل على اثرها إلى مستشفى بمدينة أحور.

و العقيد الجليل هو من أبناء محافظة أبين، و يقع مقر قيادة اللواء 137 في محافظة المهرة.

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