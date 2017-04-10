نجاة محافظ الضالع ومسؤول عسكري من محاولة اغتيال بعبوة ناسفة وسقوط ضحايا

يمنات – صنعاء

قتل ثلاثة مدنيون وأصيب اخرين، في تفجير عبوة ناسفة اثناء مرور موكب محافظ الضالع فضل الجعدي في منطقة سناح بمحافظة الضالع.

وقالت صحيفة “عدن الغد” إن عبوة ناسفة انفجرت امام مستشفى الابجر ما اسفر عن مقتل ثلاثة مواطنين كانوا بالقرب من موقع الانفجار.

واضاف المصدر، ان العبوة انفجرت عندما كان محافظ محافظة الضالع فضل الجعدي واللواء علي مقبل صالح قائد اللواء 33 مدرع عائدين من مهمة عمل قاما بها الي منطقة حجر”.

وأفاد مدير عام امن محافظة الضالع، العقيد عبيد الثوبة للمصدر، ان مجهولين فجروا عبوة ناسفة امام المستشفى في منطقة سناح ١٢ كيلو متر شمال مدينة الضالع مركز المحافظة، وان الامن يباشر جمع الأدلة ومعاينة الحادث.

ويعد هذا العمل الإجرامي هو الثاني بعد اقل من شهر من حادثة عملية اغتيال فاشلة تعرض لها محافظ المحافظة، فضل الجعدي أسفرت عن اصابة ٢ من مرافقيه.