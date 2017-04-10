مسلحون يقطعون طريق تعز – لحج شرقي المقاطرة ويشتبكون مع قوة من الحزام الأمني

يمنات – خاص

قال مصدر محلي ان مسلحين قطعوا طريق يربط بين محافظتي تعز و لحج، جنوب غرب البلاد، في وقت متأخر من مساء الأحد 9 إبريل/نيسان 2017.

و أكد المصدر لـ”يمنات” أن المسلحين نصبوا نقاط تفتيش على الطريق قرب سوق الربوع، شرق مديرية المقاطرة، التابعة لمحافظة لحج، و القريبة من مدينة التربة التابعة لمحافظة تعز.

و أشار المصدر أن قوة تابعة للحزام الأمني الموالية للامارات تتمركز في مدينة طور الباحة التابعة لمحافظة لحج القريبة من المقاطرة، معززة بمدرعات خرجت لفتح الطريق، و اشتبكت مع المسلحين. منوها إلى أن القوة الأمنية بقيادة ابو بكر الجبولي.

و لا تزال الاشتباكات مستمرة حتى وقت كتابة الخبر. في حين لم نحصل على معلومات حول الجهة التي ينتمي لها المسلحون.

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