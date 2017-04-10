مؤسس “أمازون” يتربع المنصب الثاني بين أثرى رجال العالم

يمنات – متابعات

تنحّى جانباً يا وارين بافيت، فإن مؤسس شركة “أمازون”، جيف بيزوس، قد احتلّ منصبك كثاني أثرى رجل بالعالم.

إذ أظهرت إحصائية نشرها “مؤشر بولمبيرغ للميليارديرات” بأن ثروة بيزوس بلغت 75.6 مليار دولار، بينما قائمة المراتب ذاتها الصادرة من “فوربس” ذكرت بأن ثروة بيزوس تبلغ 75.2 مليار دولار “فقط”.

وقد أضيف مليار دولار ونصف إلى ثروة بيزوس بعد كسب “أمازون” لتسعة مليارات دولار في سوق الأسهم خلال ساعات المداولة، الأربعاء.

وقد حظيت الشركة بدعم قوي بأسهمها، بعد تصريح لأحد المحللين بمؤسسة “باركليز” بأن “أمازون” قال فيه إنه “من المرجّح أن تكون أول شركة برأس مال يبلغ التريليون دولار،” لتبلغ أسعار الأسهم معدلات قياسية بعدها.

وقد بلغت أسعار أسهم “أمازون” نمواً ملحوظاً بمقدار 16 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وأبدى المستثمرون إعجابهم بشراء الشركة لموقع “سوق.كوم” المشهور في الشرق الأوسط والمتخصص بالتجارة الإلكترونية.

لكن ثروة بيزوس ليست محددة بشركة “أمازون” فحسب، فقد أسّس أيضاً شركة “Blue Origin” للأبحاث الفضائية، والتي تهدف إلى إنشاء بنية تحتية للسفر الفضائي مستقبلاً.

وقد تجاوزت ثروة بيزوس كلاً من رجل الأعمال الشهير وارين بافيت (74.9 مليار دولار) وأيقونة الموضة الإسباني أمانسيو أورتيغا (74.2 مليار دولار).

وتربّع بيل غيتس على عرش كلا القائمتين، إذ بلغت ثروة المؤسس والمدير التنفيذي لشركة “مايكروسوفت”، 86 مليار دولار.